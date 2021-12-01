У Польщі заявили про стрілянину на кордоні з Білоруссю

У Польщі заявили про стрілянину на кордоні з Білоруссю

У обстрілі звинуватили Білорусь.

У Польщі заявили про стрілянину на кордоні з Білоруссю. У районі міста Тераспіль було обстріляно освітлювальні щогли.

Про це у середу, 1 грудня, повідомили на сторінці міністерства оборони Польщі у Twitter.

Зазначається, що стрілянина велася із пневматичної зброї з території Білорусі. Міноборони показало відповідні фото.

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"У районі Терасполя було обстріляно освітлювальні щогли, встановлені солдатами Війська польського на кордоні з Білоруссю. Прожектори були пошкоджені внаслідок пострілів з пневматичної зброї. Обстріл вівся з території Білорусії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Польщі є інформація, що в Білорусі близько 10 тисяч іноземців планують нелегально перетнути кордон. За даними польської сторони, таборів біженців біля кордону наразі немає, їх на вантажівках начебто перевозить білоруська сторона.

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