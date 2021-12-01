Від сьогодні в Україні зросте мінімальна зарплата - Зеленський

Вперше зарплата лікарів зросла за рік вдвічі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що від сьогодні в Україні до 6 тисяч гривень зросте мінімальна зарплата.

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Про це він сказав 1 грудня у щорічному посланні до парламенту.

"Від сьогоднішнього дня, 1 грудня, мінімальна зарплата в Україні становить 6 тисяч гривень. Ми не тільки підвищили мінімальну заробітну плату. Середня заробітна плата вперше у цьому році за останні 30 років у доларовому еквіваленті перевищила 500 доларів США на місяць. Вперше зарплата лікарів зросла за рік вдвічі. Від нового року, вона складатиме мінімум 20 тисяч гривень. Середня заробітна плата лікаря в Україні буде 24 тисячі гривень. Ми вперше починаємо гідно ставитись до лікаря, і не тільки тоді, коли нам це потрібно. І я впевнений, що такі самі слова через рік я скажу про заробітну плату наших вчителів", - заявив очільник держави.

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