Держбюджет-2022: прибуткова частина може збільшитися майже на 54 млрд гривень

Держбюджет-2022: прибуткова частина може збільшитися майже на 54 млрд гривень

Найбільше зростуть витрати на інфраструктуру.

Прибуткова частина держбюджету на 2022 рік збільшиться майже на 54 млрд гривень. Про це наперердодні на брифінгу повідомила нардепка від "Слуги народу" Леся Забуранна.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 30 листопада.

Народна обраниця пояснила, що таке збільшення можливе за рахунок рентної плати, податку на прибуток підприємств та ПДВ.

Найбільше зростуть витрати на інфраструктуру - це на понад 20 млрд грн. Півтора мільярди гривень виділять на підтримку органів місцевого самоврядування, два - на зарплати медичних працівників. Зрости мають і витрати на військовослужбовців, освіту, а також на соціально-економічний розвиток регіонів.

"Майже 140 млрд, це будуть капітальні витрати, що майже 9,4% від ВВП. Це, до речі, найбільша питома вага капітальних витрат за останні 10 років, що свідчить про те, що цей бюджет може називатися, зокрема, бюджетним розвитком", - заявила Леся Забуранна.

Нагадаємо, 2 листопада Верховна Рада у першому читанні ухвалила проєкт держбюджету на 2022 рік. Міністр фінансів України Сергій Марченко назвав документ "збалансованим і реальним до виконання". 29 листопада перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко наголосив, що парламент остаточно має ухвалити держбюджет на наступний рік до 17 грудня, оскільки депутатам не захочеться перед Новим роком повертатися в сесійну залу.