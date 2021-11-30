Госбюджет-2022: доходная часть может увеличиться почти на 54 млрд гривен

Госбюджет-2022: доходная часть может увеличиться почти на 54 млрд гривен

Больше всего вырастут расходы на инфраструктуру.

Доходная часть госбюджета на 2022 год увеличится почти на 54 млрд гривен. Об этом накануне на брифинге сообщила нардеп от "Слуги народа" Леся Забуранная.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 30 ноября.

Народная избранница объяснила, что такое увеличение возможно за счет рентной платы, налога на прибыль предприятий и НДС.

Больше всего вырастут расходы на инфраструктуру — это более 20 млрд грн. Полтора миллиарда гривен выделят на поддержку органов местного самоуправления, два – на зарплаты медицинских работников. Вырасти должны и расходы на военнослужащих, образование, а также социально-экономическое развитие регионов.

"Почти 140 млрд, это будут капитальные расходы, что почти 9,4% от ВВП. Это, кстати, самый больший удельный вес капитальных расходов за последние 10 лет, что свидетельствует о том, что этот бюджет может называться, в частности, бюджетным развитием", – заявила Леся Забуранная.

Напомним, 2 ноября Верховная Рада в первом чтении приняла проект госбюджета на 2022 год. Министр финансов Украины Сергей Марченко назвал документ "сбалансированным и реальным для выполнения". 29 ноября первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко подчеркнул, что парламент окончательно должен принять госбюджет на следующий год до 17 декабря, поскольку депутатам не захочется перед Новым годом возвращаться в сессионный зал.