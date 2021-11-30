В Польше предупредили о риске нового массового штурма границы с Беларуси

В Польше предупредили о риске нового массового штурма границы с Беларуси

Лагерей беженцев у границы Польши пока нет.

В Польше есть информация, что в Беларуси около 10 тысяч иностранцев планируют нелегально пересечь границу.

Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь пограничной службы Польши Анна Михальская.

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По данным польской стороны, лагерей беженцев у границы пока нет, их на грузовиках якобы перевозит белорусская сторона.

"Возможно из этого центра, а возможно из других мест, где они собираются... Насколько нам известно, иностранцев собирали в этом логистическом центре, расположенном вблизи Беларуси, недалеко от пограничного перехода "Брузги"", — сказала она.

По данным Пограничной службы Польши, в Беларуси находится около 10 тысяч мигрантов, планирующих нелегально пересечь границу.

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"Сколько их у границы, а сколько в стране, мы не знаем", — уточнила Михальская и добавила, что польская сторона не планирует возобновлять работу автодорожного пограничного перехода в Кузнице на границе с Беларусью.

Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывали в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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