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В России пилотов заграничных рейсов готовят к мобилизации

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В России пилотов заграничных рейсов готовят к мобилизации

Фото: Associated Press

Теперь авиакомпании пытаются ставить на заграничные рейсы пилотов не моложе 35 лет.

Российских пилотов не пускают в заграничные рейсы из — за запрета на выезд за пределы РФ.

Об этом сообщило издание "База" со ссылкой на документ.

Уже известно более 10 подобных случаев. По данным издания, теперь авиакомпании пытаются ставить на заграничные рейсы пилотов не моложе 35 лет.

Фото:
Фото: "База"

Напомним, ранее на мобилизацию пожаловались авиадиспетчеры Сибири и Дальнего Востока, отметив, что таким образом под угрозу ставится авиасообщение в стране.

Напомним, Латвия объявляет чрезвычайную ситуацию и закрывает один из переходов в приграничных с Россией регионах.

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Дата публикации
Просмотры
317
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