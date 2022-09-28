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У Росії пілотів закордонних рейсів готують до мобілізації

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У Росії пілотів закордонних рейсів готують до мобілізації

Фото: Associated Press

Тепер авіакомпанії намагаються ставити на закордонні рейси пілотів не молодше 35 років.

Російських пілотів не пускають у закордонні рейси через заборону на виїзд за межі РФ.

Про це повідомило видання "База" із посиланням на документ.

Вже відомо про понад 10 подібних випадків. За даними видання, тепер авіакомпанії намагаються ставити на закордонні рейси пілотів не молодше 35 років.

Фото:
Фото: "База"

Нагадаємо, раніше на мобілізацію поскаржилися авіадиспетчери Сибіру та Далекого Сходу, зазначивши, що таким чином під загрозу ставиться авіасполучення в країні.

Нагадаємо, Латвія оголошує надзвичайну ситуацію та закриває один із переходів у прикордонних з Росією регіонах

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Дата публікації
Перегляди
495
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