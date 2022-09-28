У Москві планують провести концерт на честь захоплення українських територій: названо дату

У Москві Путін збирається провести 30 вересня концерт на честь завершення так званих “референдумів” на окупованих територіях України.
У Москві на 30 вересня запланований концерт на честь завершення “референдумів” на окупованих територіях України. Концерт пройде на Красній площаді.
Про це пише російське видання “Медуза”.
Як зазначається, захід пройде на Червоній площі в Москві. На нього збирають співробітників московських компаній. Відомо про це стало з листа співробітникам “Мосінжпроекту”, який опинився в розпорядженні російського видання “Холод”.
Також 30 вересня фюрер Путін може звернутися до Федерального збору, на якому оголосить про анексію самопроголошених “ДНР”, “ЛНР” та окупованих Херсонської та Запорізької областей.
Нагадаємо, що Путін хоче перекинути війська до Білорусі для удару по Волині та Києву.
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