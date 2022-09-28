У Верховній Раді пропонують давати військовим відпустку: подробиці

У Верховній Раді пропонують давати українським військовим відпустку під час дії воєнного стану.

У проєкті закону вказано, що військовослужбовцям пропонують гарантувати 10 днів відпустки.

Про це вказано у проєкті закону №8081.

Проєкт закону пропонує надавати військовим відпустку на 10 днів зі збереженням фінансового забезпечення. Зараз військовослужбовці можуть отримати відпустку лише за умови сімейних обставин та інших поважних причин.

"Разом з тим, на практиці існує набагато більше випадків , коли присутність військовослужбовця в сім'ї є необхідною, і, навпаки, коли можливість побачити сім’ю, рідних є важливою для військовослужбовця, особливо під час дії воєнного стану, ведення воєнних (бойових) дій", - йдеться в документі.

Нагадаємо, Зеленський особливо відзначити воїнів трьох бригад, які зараз боронять Україну на Донеччині.

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