Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Мочимо ворога, маємо перевагу": Арестович розповів про бої під Херсоном

Дата публікації
Перегляди
112
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Мочимо ворога, маємо перевагу": Арестович розповів про бої під Херсоном

Фото: УНІАН

Радник ОПУ нагадав, що українські військові нещодавно здобули "дуже цінну здобич"

Збройні сили України під Херсоном мають перевагу в артилерії над окупантами і завдають ударів по ворожому угрупованню, щоб воно "посипалося".

Про це розповів позаштатний радник Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

Коментуючи ситуацію на Херсонському напрямку, Арестович зазначив:

"Збройні сили України реалізують вогневу перевагу над противником на Херсонському плацдармі. Ми їх там мочимо авіацією, далекобійною артилерією, "Хаймарсами", як і раніше, послаблюючи угруповання до рішучого моменту, коли воно посиплеться".

За його словами, йде "вогневе ураження" сил противника.

"Знищили баржу з трьома "Панцирями", як доповіло наше командування. Це дуже цінна здобич. Вони на баржі ставлять, везуть, і туди прилетіло саме", - додав радник ОПУ.

Раніше військовий експерт Олександр Коваленко розповів, що російські війська на правому березі Херсонської області заблоковані. У них великі проблеми з логістикою та забезпеченням передових підрозділів. За його даними, водночас все російське командування робить усе, щоб продовжувати утримувати хоча б якийсь контингент на правому березі. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
112
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація