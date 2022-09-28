"Мочимо ворога, маємо перевагу": Арестович розповів про бої під Херсоном

Радник ОПУ нагадав, що українські військові нещодавно здобули "дуже цінну здобич"
Збройні сили України під Херсоном мають перевагу в артилерії над окупантами і завдають ударів по ворожому угрупованню, щоб воно "посипалося".
Про це розповів позаштатний радник Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.
Коментуючи ситуацію на Херсонському напрямку, Арестович зазначив:
"Збройні сили України реалізують вогневу перевагу над противником на Херсонському плацдармі. Ми їх там мочимо авіацією, далекобійною артилерією, "Хаймарсами", як і раніше, послаблюючи угруповання до рішучого моменту, коли воно посиплеться".
За його словами, йде "вогневе ураження" сил противника.
"Знищили баржу з трьома "Панцирями", як доповіло наше командування. Це дуже цінна здобич. Вони на баржі ставлять, везуть, і туди прилетіло саме", - додав радник ОПУ.
Раніше військовий експерт Олександр Коваленко розповів, що російські війська на правому березі Херсонської області заблоковані. У них великі проблеми з логістикою та забезпеченням передових підрозділів. За його даними, водночас все російське командування робить усе, щоб продовжувати утримувати хоча б якийсь контингент на правому березі.
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