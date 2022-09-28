"Мочим врага, имеем преимущество": Арестович рассказал о боях под Херсоном

Советник ОПУ напомнил, что украинские военные недавно получили "очень ценную добычу"
Вооруженные силы Украины под Херсоном имеют преимущество в артиллерии над оккупантами и наносят удары по вражеской группировке, чтобы она "посыпалась".
Об этом рассказал внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.
Комментируя ситуацию на Херсонском направлении, Арестович отметил:
"Вооруженные силы Украины реализуют огневое превосходство над противником на Херсонском плацдарме. Мы их там мочим авиацией, дальнобойной артиллерией, "Хаймарсами", по-прежнему ослабляя группировку к решительному моменту, когда она посыплется".
По его словам, идет "огневое поражение" сил противника.
"Уничтожили баржу с тремя "Панцирями", как доложило наше командование. Это очень ценная добыча. Они на баржи ставят, везут, и туда прилетело как раз", — добавил советник ОПУ.
Ранее военный эксперт Александр Коваленко рассказал, что российские войска на правом берегу Херсонской области заблокированы. У них большие проблемы с логистикой и обеспечением передовых подразделений. По его данным, российское командование делает все, чтобы продолжать удерживать хотя бы какой-то контингент на правом берегу.
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