В Верховной Раде предлагают давать военным отпуск: подробности

В Верховной Раде предлагают давать украинским военным отпуск во время действия военного положения.

В проекте закона указано, что военнослужащим предлагается гарантировать 10 дней отпуска.

Об этом говорится в проекте закона № 8081.

Проект закона предлагает предоставлять военным отпуск на 10 дней с сохранением финансового обеспечения. Сейчас военнослужащие могут получить отпуск только при семейных обстоятельствах и других уважительных причинах.

"Вместе с тем, на практике существует гораздо больше случаев, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо, и, наоборот, когда возможность увидеть семью, родных важна для военнослужащего, особенно во время действия военного положения, ведения военных (боевых) ) действий", — говорится в документе.

Напомним, Зеленский особо отметил воинов трех бригад, которые сейчас защищают Украину в Донецкой области.

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