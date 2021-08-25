В США разрушается "стена Трампа": названа причина

Повреждения заметили на нескольких участках забора.

Так называемая "стена Трампа" на границе США и Мексики начала разрушаться из-за проливных дождей и частых подтоплений.

Об этом информирует издание Gizmodo.

Fernando Sobrazo

Одно из повреждений в заграждении зафиксировали между городом Дуглас в штате Аризона и природным заповедником Сан-Бернардино. Некоторые шлюзовые ворота оказались сорваны с петель. Повреждения оказались и на других участках забора.

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Напомним, что экс-президент США Дональд Трамп хотел ограничить иммиграцию в США. Он инициировал строительство бетонных заграждений на границе с Мексикой, а также ограничил въезд для граждан и беженцев из семи преимущественно мусульманских стран, объяснив это угрозой терроризма. Впоследствии барьер на мексиканской границе стали неофициально именовать "стеной Трампа". После инаугурации Трамп заявил, что для начала строительства будут использоваться средства американских налогоплательщиков, а впоследствии Мексика сама все возместит.

Ранее в рамках исполнения указа президента Джо Байдена Служба таможенного и пограничного контроля США расторгла два контракта по возведению стены в районе города Ларедо (штат Техас), так как она не является необходимой для выполнения требований в области безопасности и защиты окружающей среды.

Даже Папа Римский раскритиковал экс-президента Дональда Трампа за стену на границе с Мексикой.

Напомним, что если Байден расторгнет все контракты со строительными фирмами, то казне удастся сэкономить 2,6 млрд. долларов.

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– сенатор. Если надо, то построим стену из людей: Трамп снова вспомнил про границу с Мексикой и мигрантов.

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