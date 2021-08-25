Талибы запретили беженцам вывозить из Афганистана доллары

Их владельцев обещают наказывать "в соответствии с законом".
Главари террористической группировки "Талибан" запретили вывозить из страны доллары и исторические ценности.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря движения Забихуллы Моджахеда в Twitter.
Талибы пообещали конфисковывать доллары и ценности при попытке их ввоза или вывоза из страны. Их владельцев обещают наказывать "в соответствии с законом".
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что США отменили поставку долларов в Афганистан перед тем, как талибы взяли Кабул. Также Вашингтон заморозил резервы Центробанка Афганистана на счетах американских банков.
Напомним:
- Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.
- После 15 августа террористическое движение "Талибан" захватил все крупные города Афганистана, в том числе и Кабул.
- В связи с этим США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан. Сам аэропорт находится под охраной американских военных и их союзников.
- Между тем движение "Талибан" уже начал формировать правительство, назначив нескольких временных министров.
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