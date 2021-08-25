Талибы запретили беженцам вывозить из Афганистана доллары

Их владельцев обещают наказывать "в соответствии с законом".

Главари террористической группировки "Талибан" запретили вывозить из страны доллары и исторические ценности.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря движения Забихуллы Моджахеда в Twitter.

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Талибы пообещали конфисковывать доллары и ценности при попытке их ввоза или вывоза из страны. Их владельцев обещают наказывать "в соответствии с законом".

Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что США отменили поставку долларов в Афганистан перед тем, как талибы взяли Кабул. Также Вашингтон заморозил резервы Центробанка Афганистана на счетах американских банков.

Напомним:

Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска , которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.

, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года. После 15 августа террористическое движение "Талибан" захватил все крупные города Афганистана, в том числе и Кабул.

все крупные города Афганистана, в том числе и Кабул. В связи с этим США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан. Сам аэропорт находится под охраной американских военных и их союзников.

своих граждан. Сам аэропорт находится под охраной американских военных и их союзников. Между тем движение "Талибан" уже начал формировать правительство , назначив нескольких временных министров.

, назначив нескольких временных министров. Директор ЦРУ тайно встречался с лидером "Талибана" в Кабуле — WP

в Кабуле — WP Стрельба по толпе, жесткие правила для женщин и военное сопротивление на Севере: как живет Афганистан с приходом талибов.

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