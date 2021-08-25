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Талибы запретили беженцам вывозить из Афганистана доллары

Талибы запретили беженцам вывозить из Афганистана доллары

Фото: pixabay.com / pixabay.com

Их владельцев обещают наказывать "в соответствии с законом".

Главари террористической группировки "Талибан" запретили вывозить из страны доллары и исторические ценности.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря движения Забихуллы Моджахеда в Twitter.

Талибы пообещали конфисковывать доллары и ценности при попытке их ввоза или вывоза из страны. Их владельцев обещают наказывать "в соответствии с законом".

Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что США отменили поставку долларов в Афганистан перед тем, как талибы взяли Кабул. Также Вашингтон заморозил резервы Центробанка Афганистана на счетах американских банков.

Напомним:

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