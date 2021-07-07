ВОЗ призвала Европу отсрочить вакцинацию детей против COVID-19

По словам эксперта, гораздо важнее защитить от заболевания медицинских работников и пожилых людей, чем детей.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает Европу отсрочить вакцинацию детей. Эксперт организации по иммунизации Анн Линдстранд подчеркнула важность равномерного распределения вакцин между странами.

Об этом говорится в Twitter-аккаунте ВОЗ.

Так, по словам Линдстранд, американская вакцина Pfizer есть в ограниченном количестве, в связи с чем сегодня странам необходимо делиться препаратом с механизмом COVAX, чтобы направить его в более нуждающиеся страны, прежде чем вакцинировать детей.

"Гораздо важнее защитить от заболевания медицинских работников и пожилых людей, чем детей, которым, скорее всего, не грозят серьезные последствия при заболевании", — отметила эксперт.

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