ВОЗ призвала Европу отсрочить вакцинацию детей против COVID-19

По словам эксперта, гораздо важнее защитить от заболевания медицинских работников и пожилых людей, чем детей.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает Европу отсрочить вакцинацию детей. Эксперт организации по иммунизации Анн Линдстранд подчеркнула важность равномерного распределения вакцин между странами.
Об этом говорится в Twitter-аккаунте ВОЗ.
Так, по словам Линдстранд, американская вакцина Pfizer есть в ограниченном количестве, в связи с чем сегодня странам необходимо делиться препаратом с механизмом COVAX, чтобы направить его в более нуждающиеся страны, прежде чем вакцинировать детей.
"Гораздо важнее защитить от заболевания медицинских работников и пожилых людей, чем детей, которым, скорее всего, не грозят серьезные последствия при заболевании", — отметила эксперт.
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