Возмездие за Одессу: эксперт прокомментировал "бавовну" в Москве

Удар по Москве неизвестными беспилотными летательными аппаратами произошел после заседания Ставки, где президент Украины Владимир Зеленский обсуждал возможности возмездия за события в Одессе.

Об этом заявил в эфире телеканала FREEDOM военный аналитик Дмитрий Снегирев.

Поражены два объекта на территории Москвы, здание бизнес-центра и здание рядом с Министерством обороны РФ. По заявлению российской стороны, якобы российским средствам ПВО удалось подавить неизвестные беспилотники. Насколько успешно удалось, мы видим по видео и фотоснимкам. Есть факт нанесения ударов, он документирован”, — отметил эксперт.

Говоря о заявлении Владимира Зеленского во время Ставки, Дмитрий Снегирев связал события в Одессе с "бавовной" в Москве: "Я напомню, в Одессе основными целями стали именно жилые районы и культурные и религиозные центры, непосредственно попавшие в зону поражения российских ракет".

"Поэтому можем говорить о том, что неизвестные беспилотники опровергли версию российской стороны о защите российской столицы системами ПВО и о том, что якобы российская ПВО успешно может отработать по внешним целям и нейтрализовать угрозу возможного удара с использованием беспилотных летательных аппаратов", — добавил эксперт.

В некоторых телеграммах-каналах писали о том, что именно в офисное здание могла попасть именно ракета российской ПВО. Дмитрий Снегирев считает, что это возможно: “Судя по разрушениям, скорее всего, так и есть. Это говорит о том, что, вероятно, сработала российская система ПВО — те Панцирь-С1, которые установлены на крышах зданий непосредственно в правительственном квартале возле Министерства обороны РФ. Потому исключать подобные версии на 100 процентов нельзя”.

Военный аналитик отметил, что это не первое поражение с использованием Панцирь-С1 именно зданий общественного сектора: Аналогичная ситуация была и в российском Белгороде, когда российская сторона с помощью данной системы ПВО пыталась сбить украинский беспилотник. Тогда вместо украинского беспилотника ракета из Панцирь-С1 попала в жилой дом, что привело к гибели гражданского населения”.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Бавовна" в Москве! Очень громко!

Реакция Украины

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров предупредил россиян, что "этого будет больше". Следует добавить, по состоянию на 08:50 Украина официально не комментировала "бавовну" в Москве.

"Сегодня ночью беспилотники атаковали столицу орков и Крым. РЭБ и ПВО все менее способны защищать небо окупантов. Чтобы там не происходило, но этого будет больше", — говорится в его сообщении.

Ранее стало известно, что ночью на 24 июля Москву атаковали беспилотники. В Минобороны РФ заявили о причастности Украины к атаке.

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