Відплата за Одесу: експерт прокоментував “бавовну” в Москві

Удар по Москві невідомими безпілотними літальними апаратами відбувся після засідання Ставки, де президент України Володимир Зеленський обговорював можливості відплати за події в Одесі.

Про це заявив в ефірі телеканалу FREEDOM військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

“Уражені два об’єкти на території Москви, будівля бізнес-центру і будівля поряд з Міністерством оборони РФ. За заявою російської сторони, нібито російським засобам ППО вдалося придушити невідомі безпілотники. Наскільки успішно вдалося, ми всі бачимо по відео та фотознімкам. Є факт нанесення ударів, він задокументований”, — зазначив експерт.

Говорячи про заяву Володимира Зеленського під час Ставки, Дмитро Снєгирьов пов’язав події в Одесі з “бавовною” в Москві: “Я нагадаю, в Одесі основними цілями стали саме житлові райони і культурні та релігійні центри, які безпосередньо потрапили в зону ураження російських ракет”.

“Тому можемо говорити про те, що невідомі безпілотники вкотре спростували версію російської сторони про захист російської столиці системами ППО і про те, що нібито російська ППО успішно може відпрацювати по зовнішнім цілям і нейтралізувати загрозу можливого удару з використанням безпілотних літальних апаратів”, — додав експерт.

В деяких Телеграм-каналах писали про те, що саме в офісну будівлю могла потрапити саме ракета російської ППО. Дмитро Снєгирьов вважає, що це можливо: “Судячи з руйнувань, скоріш за все, так і є. Це говорить про те, що ймовірно спрацювала російська система ППО — ті Панцирь-С1, які встановлені на дахах будівель безпосередньо в урядовому кварталі біля Міністерства оборони РФ. Тому виключати подібні версії на 100 відсотків не можна”.

Військовий аналітик зазначив, що це не перше ураження з використанням Панцирь-С1 саме будівель громадського сектору: “Аналогічна ситуація була і в російському Бєлгороді, коли російська сторона за допомогою даної системи ППО намагалася збити український безпілотник. Тоді замість українського безпілотника ракета з Панцирь-С1 потрапила в житловий будинок, що призвело відповідно до загибелі цивільного населення”.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Бавовна” в Москве! Очень громко!

Реакція України

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров попередив росіян, що "цього буде більше". Варто додати, станом на 08:50 Україна офіційно не коментувала "бавовну" у Москві.

"Сьогодні вночі безпілотники атакували столицю орків та Крим. РЕБ та ПВО все менш здатні захищати небо окупантів. Щоб там не відбувалося, але цього буде більше", - йдеться у його повідомленні.

Раніше стало відомо, що вночі проти 24 липня Москву атакували безпілотники. У Міноборони РФ заявили про причетність України до атаки.

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