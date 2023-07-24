Відплата за Одесу: експерт прокоментував “бавовну” в Москві

Невідомі безпілотники вкотре спростували версію російської сторони про захист своєї столиці системами ППО.
Удар по Москві невідомими безпілотними літальними апаратами відбувся після засідання Ставки, де президент України Володимир Зеленський обговорював можливості відплати за події в Одесі.
Про це заявив в ефірі телеканалу FREEDOM військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.
“Уражені два об’єкти на території Москви, будівля бізнес-центру і будівля поряд з Міністерством оборони РФ. За заявою російської сторони, нібито російським засобам ППО вдалося придушити невідомі безпілотники. Наскільки успішно вдалося, ми всі бачимо по відео та фотознімкам. Є факт нанесення ударів, він задокументований”, — зазначив експерт.
Говорячи про заяву Володимира Зеленського під час Ставки, Дмитро Снєгирьов пов’язав події в Одесі з “бавовною” в Москві: “Я нагадаю, в Одесі основними цілями стали саме житлові райони і культурні та релігійні центри, які безпосередньо потрапили в зону ураження російських ракет”.
“Тому можемо говорити про те, що невідомі безпілотники вкотре спростували версію російської сторони про захист російської столиці системами ППО і про те, що нібито російська ППО успішно може відпрацювати по зовнішнім цілям і нейтралізувати загрозу можливого удару з використанням безпілотних літальних апаратів”, — додав експерт.
В деяких Телеграм-каналах писали про те, що саме в офісну будівлю могла потрапити саме ракета російської ППО. Дмитро Снєгирьов вважає, що це можливо: “Судячи з руйнувань, скоріш за все, так і є. Це говорить про те, що ймовірно спрацювала російська система ППО — ті Панцирь-С1, які встановлені на дахах будівель безпосередньо в урядовому кварталі біля Міністерства оборони РФ. Тому виключати подібні версії на 100 відсотків не можна”.
Військовий аналітик зазначив, що це не перше ураження з використанням Панцирь-С1 саме будівель громадського сектору: “Аналогічна ситуація була і в російському Бєлгороді, коли російська сторона за допомогою даної системи ППО намагалася збити український безпілотник. Тоді замість українського безпілотника ракета з Панцирь-С1 потрапила в житловий будинок, що призвело відповідно до загибелі цивільного населення”.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Бавовна” в Москве! Очень громко!
Реакція України
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров попередив росіян, що "цього буде більше". Варто додати, станом на 08:50 Україна офіційно не коментувала "бавовну" у Москві.
"Сьогодні вночі безпілотники атакували столицю орків та Крим. РЕБ та ПВО все менш здатні захищати небо окупантів. Щоб там не відбувалося, але цього буде більше", - йдеться у його повідомленні.
Раніше стало відомо, що вночі проти 24 липня Москву атакували безпілотники. У Міноборони РФ заявили про причетність України до атаки.
Читайте також: