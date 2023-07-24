Створив власну мережу інформаторів у Херсоні: СБУ викрила резидента ФСБ

Затриманим агентом виявився місцевий житель, що потрапив у поле зору російської спецслужби ще на початку "нульових".
Служба безпеки України затримала резидента ФСБ, який створив власну мережу інформаторів у Херсоні.
Про це інформує СБУ.
За даними служби, затриманий тримав "на зв’язку" до 10 інформаторів у регіоні. Основне завдання цієї агентурної мережі полягало у передаванні до РФ актуальної інформації про підрозділи ЗСУ у прифронтових районах Херсонської області.
"Інформатори намагалися виявити можливі бойові позиції реактивних систем залпового вогню "Град" та іноземних гаубиць М777. Усі зібрані дані вони мали передавати резиденту, а той мав надсилати їх своєму куратору з ФСБ. Співробітники СБУ своєчасно викрили мережу і затримали її керівника "на гарячому»"під час спроби передачі інформації агресору", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, затриманим агентом виявився місцевий житель, що потрапив у поле зору російської спецслужби ще на початку "нульових".
Зазначається, що він часто приїжджав до РФ і запропонував негласну співпрацю.
Для переконливості своїх намірів російська спецслужба навіть видала своєму резиденту так звану "перепустку" для безперешкодного пересування по території країни-агресора.
"Під час обшуків у зрадника виявлено засоби комунікації, через які він контактував з агресором. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України", - зазначили в СБУ.
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.
Напередодні СБУ встановила особи та повідомила про підозру ще 31 колаборанту, які вступили до створеного агресором "головного управління МВС Херсонської області РФ" на тимчасово захопленій частині регіону.
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