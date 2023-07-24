Створив власну мережу інформаторів у Херсоні: СБУ викрила резидента ФСБ

Затриманим агентом виявився місцевий житель, що потрапив у поле зору російської спецслужби ще на початку "нульових".

Служба безпеки України затримала резидента ФСБ, який створив власну мережу інформаторів у Херсоні.

Про це інформує СБУ.

За даними служби, затриманий тримав "на зв’язку" до 10 інформаторів у регіоні. Основне завдання цієї агентурної мережі полягало у передаванні до РФ актуальної інформації про підрозділи ЗСУ у прифронтових районах Херсонської області.

"Інформатори намагалися виявити можливі бойові позиції реактивних систем залпового вогню "Град" та іноземних гаубиць М777. Усі зібрані дані вони мали передавати резиденту, а той мав надсилати їх своєму куратору з ФСБ. Співробітники СБУ своєчасно викрили мережу і затримали її керівника "на гарячому»"під час спроби передачі інформації агресору", - йдеться у повідомленні.



За даними слідства, затриманим агентом виявився місцевий житель, що потрапив у поле зору російської спецслужби ще на початку "нульових".

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Зазначається, що він часто приїжджав до РФ і запропонував негласну співпрацю.



Для переконливості своїх намірів російська спецслужба навіть видала своєму резиденту так звану "перепустку" для безперешкодного пересування по території країни-агресора.



"Під час обшуків у зрадника виявлено засоби комунікації, через які він контактував з агресором. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України", - зазначили в СБУ.



Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Служба безпеки України затримала резидента ФСБ, який створив власну мережу інформаторів у Херсоні.

Служба безпеки України затримала резидента ФСБ, який створив власну мережу інформаторів у Херсоні.

Напередодні СБУ встановила особи та повідомила про підозру ще 31 колаборанту, які вступили до створеного агресором "головного управління МВС Херсонської області РФ" на тимчасово захопленій частині регіону.

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