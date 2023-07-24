Создал собственную сеть информаторов в Херсоне: СБУ разоблачила резидента ФСБ

Служба безопасности Украины задержала резидента ФСБ, создавшего собственную сеть осведомителей в Херсоне.

Об этом сообщает СБУ.

По данным службы, задержанный держал "на связи" до 10 осведомителей в регионе. Основная задача этой агентурной сети заключалась в передаче в РФ актуальной информации о подразделениях ВСУ в прифронтовых районах Херсонской области.

"Информаторы пытались выявить возможные боевые позиции реактивных систем залпового огня "Град" и иностранных гаубиц М777. Все собранные данные они должны были передавать резиденту, а тот должен был посылать их своему куратору из ФСБ. Сотрудники СБУ вовремя разоблачили сеть и задержали ее информации" ленные.



По данным следствия, задержанным агентом оказался попавший в поле зрения российской спецслужбы местный житель еще в начале "нулевых".

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Отмечается, что он часто приезжал в Россию и предложил негласное сотрудничество.



Для убедительности своих намерений российская спецслужба даже выдала своему резиденту так называемый "пропуск" для беспрепятственного передвижения по территории страны-агрессора.



"Во время обысков у предателя обнаружены средства коммуникации, через которые он контактировал с агрессором. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины", — отметили в СБУ.



Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Служба безопасности Украины задержала резидента ФСБ, создавшего собственную сеть осведомителей в Херсоне.

Служба безопасности Украины задержала резидента ФСБ, создавшего собственную сеть осведомителей в Херсоне.

Накануне СБУ установила личности и сообщила о подозрении еще 31 коллаборанту, вступившему в созданный агрессором "главное управление МВД Херсонской области РФ " на временно захваченной части региона.

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