Возвращение диктатуры: президент Туниса распустил парламент

Уже восемь месяцев глава арабского государства в Северной Африке управляет страной через личные указы.

В среду, 30 марта, президент Туниса Каис Саид объявил о роспуске Ассамблеи народных представителей. Еще восемь месяцев назад он приостановил работу парламента и издал указы, которыми дал себе право единолично возглавлять государственную и судебную власть.

Об этом сообщает aljazeera.

О роспуске Ассамблеи народных представителей президент Каис Саид заявил на заседании Совета национальной безопасности через несколько часов после того, как парламентарии провели пленарное заседание онлайн и проголосовали за законопроект против его "исключительных мер", которые фактически превращают президента в диктатора.

Саид осудил этот шаг парламента, деятельность которого он приостановил еще восемь месяцев назад, как попытку государственного переворота и сказал, что ответственные за это "предали нацию".

Министр юстиции Туниса Лейла Джеффал обратилась к генеральному прокурору с просьбой начать судебное расследование против членов приостановленного парламента по обвинению в "заговоре против государственной безопасности".

Бывший профессор права Каис Саид был избран в 2019 году на фоне протестов. 25 июля 2021 года он отправил в отставку правительство, заморозил работу парламента и захватил широкие полномочия, в частности издавать законы с помощью указов, и взял контроль над судебной системой.

Эксперты видят в его действиях опасное возвращение к автократической модели правления, свергнутой во время Арабской весны 2011 года, на фоне экономического кризиса в стране.

Напомним, вторжение России в Украину может вызвать глобальный всплеск недоедания и голода. Последствия конфликта, связанные с продовольствием, ощущаются в Египте, Турции, Бангладеш и Иране, покупающих более 60% своей пшеницы в России и Украине.

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