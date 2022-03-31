31 марта 2022: какой сегодня день, приметы и День ангела

31 марта 2022 года – четверг. 36-й день войны России против Украины. 90-й день года.
Какой сегодня день в Украине и мире
31 марта – Международный день резервного копирования (World Backup Day) или День бекапа (от англ. Backup). Создание резервных копий (бекап) – это создание копии важных данных (например, семейных фотографий, видео, документов и электронных писем) на носителе (жестком диске, флэш-карте, CD-диске и других носителях), предназначенном для восстановления данных в случае их повреждения или потери на основном носителе. Международный день резервного копирования призван привлечь внимание общественности к вопросам обеспечения хранения информации, а также распространить информацию о необходимости защиты от потери данных.
31 марта 2022 года – День памяти геноцида в Азербайджане. Геноцид против азербайджанского народа был произведен совместно армянскими вооруженными формированиями и большевиками 1918 года.
31 марта – какой сегодня церковный праздник
31 марта в церковном календаре – день памяти святителя Кирилла Иерусалимского, родившегося около 315 года. Свое детство святой провел в Иерусалиме, получил хорошее образование и был воспитан в строгости и христианском благочестии. Достигнув совершеннолетия, он принял монашество, а в 345 году его посвятили в сан пресвитера. В 350 году умер архиепископ Иерусалимский Максим III и Кирилла поставили его преемником.
Народные традиции
К этому времени ездить по дорогам на санях становится сложно, а порой и совсем невозможно, потому и говорили: "Кирилл – дери полоз".
Сегодня принято просить во время молитвы о дождях для роста посевов.
Также в этот день можно узнать много полезного о погоде и урожае, для чего нужно присмотреться к количеству комаров на улице – если их много, то и урожай будет щедрым. Если же прилетит много лебедей в этот день, то следует ожидать быстрого тепла.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 31 марта
Какие сегодня именины: Григорий, Даниил, Дмитрий, Кирилл, Трофим, Наташа.
31 марта родились:
- 1864 год – издательский деятель, основатель и руководитель издательства "Знания", Пятницкий Константин Петрович;
- 1869 год – украинский ученый, один из основателей судебной медицины Николай Бокариус; 1873 год - украинский политический и общественный деятель, адвокат, публицист, первый идеолог украинского национализма и организатор войск Николай Михновский;
- 1889 год – украинский астрофизик, жертва сталинского террора Борис Герасимович;
- 1914 год – украинский поэт, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Леонид Вышеславский;
- 1914 год – украинский литературный критик, литературовед Леонид Новиченко;
- 1939 год – украинская актриса Бурдученко Инна Георгиевна;
- 1964 год – украинский политик и государственный деятель, Александр Турчинов.
Что запрещено делать 31 марта
- Если в доме есть младенец, то не давайте в этот день в долг хлебу или соли, иначе можете отдать его счастливую судьбу.
- Во время купания ребенка вечером, никому не открывайте дверь.
- Не рекомендуется ходить в гости. Согласно народному поверью, там можно оставить свою удачу.
- Не желательно совершать какие-либо покупки, а также стричь ногти и волосы.
Что можно делать 31 марта
- Если вы страдаете от грыжи или же несчастливой жизни, то сегодня можно посетить целителей и знахарей.
Памятные события 31 марта
Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 31 марта:
- 1284 год – епископ Или основывает Питергаус – самый старый и самый маленький колледж Кембриджского университета.
- 1770 год – английский мореплаватель Джеймс Кук, обследовав Новую Зеландию и выяснив, что она остров, берет курс на запад – на Австралию.
- 1821 год - отменена Португальская инквизиция.
- 1889 год – официальное открытие Эйфелевой башни.
- 1896 год – первый замок-молния запатентовал в США его изобретатель, Виткомб Джадсон.
- 1900 год – первая реклама автомобилей появилась в американской общенациональной газете Saturday Evening Post. Одна филадельфийская компания поместила его под девизом "Автомобили, которые доставляют удовольствие".
- 1900 год - во Франции принят закон, ограничивающий рабочий день женщин и детей 11 часами.
- 1901 год – выпускается первый автомобиль "Мерседес". Он создан Вильгельмом Майбахом для Motoren Gesellschaft Готлиба Даймлера и представляет новый стандарт автомашин с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Этот автомобиль также положил начало династии, которая впоследствии стала называться Мерседесом (по имени дочери Р. Даймлера).
- 1917 год - в Киеве открыта первая украинская гимназия.
- 1929 - Украинская академия наук одобрила Харьковское правописание украинского языка, а 29 марта его одобрило НТШ во Львове.
- 1936 год – в Мюнхене открывается “Выставка дегенеративного искусства” (сюрреализм, импрессионизм, абстракционизм и т.д.).
- 1940 год – открыт нью-йоркский аэропорт Ла Гардиа.
- 1952 год - открыт Львовский филиал Академии наук Украины.
- 1967 - после решения Франции о выходе из военной организации НАТО штаб-квартира организации была переведена из Парижа в столицу Бельгии Брюсселя.
- 1991 год – на референдуме в Грузии 90% населения голосует за независимость.
- 1998 год - пилот "Формулы-1" Энди Валлас установил мировой рекорд скорости для серийного автомобиля - 402,6 км/ч.
- 1999 год - выходит в свет один из самых знаменитых научно-фантастических фильмов - "Матрица".
- 2017 год - на аэродроме Святошино в Киеве совершил первый полет самолет Ан-132D, который разработала АНТК "Антонов".
Народные приметы на 31 марта
- Если к этому дню на склонах появились первые цветы мать-и-мачехи, то в конце марта и апреле будет теплая погода.
- Снег долго грудами лежит – у скота легкий год будет.
- Комары появились – к солнечной и ясной погоде.
- Много комаров в лесу – хорошо уродят овес и ягоды.
- Лебеди прилетели – к теплу.