31 марта 2022: какой сегодня день, приметы и День ангела

31 марта 2022: какой сегодня день, приметы и День ангела

31 марта 2022 года – четверг. 36-й день войны России против Украины. 90-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

31 марта – Международный день резервного копирования (World Backup Day) или День бекапа (от англ. Backup). Создание резервных копий (бекап) – это создание копии важных данных (например, семейных фотографий, видео, документов и электронных писем) на носителе (жестком диске, флэш-карте, CD-диске и других носителях), предназначенном для восстановления данных в случае их повреждения или потери на основном носителе. Международный день резервного копирования призван привлечь внимание общественности к вопросам обеспечения хранения информации, а также распространить информацию о необходимости защиты от потери данных.

31 марта 2022 года – День памяти геноцида в Азербайджане. Геноцид против азербайджанского народа был произведен совместно армянскими вооруженными формированиями и большевиками 1918 года.

31 марта – какой сегодня церковный праздник

31 марта в церковном календаре – день памяти святителя Кирилла Иерусалимского, родившегося около 315 года. Свое детство святой провел в Иерусалиме, получил хорошее образование и был воспитан в строгости и христианском благочестии. Достигнув совершеннолетия, он принял монашество, а в 345 году его посвятили в сан пресвитера. В 350 году умер архиепископ Иерусалимский Максим III и Кирилла поставили его преемником.

Народные традиции

К этому времени ездить по дорогам на санях становится сложно, а порой и совсем невозможно, потому и говорили: "Кирилл – дери полоз".

Сегодня принято просить во время молитвы о дождях для роста посевов.

Также в этот день можно узнать много полезного о погоде и урожае, для чего нужно присмотреться к количеству комаров на улице – если их много, то и урожай будет щедрым. Если же прилетит много лебедей в этот день, то следует ожидать быстрого тепла.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 31 марта

Какие сегодня именины: Григорий, Даниил, Дмитрий, Кирилл, Трофим, Наташа.

31 марта родились:

1864 год – издательский деятель, основатель и руководитель издательства "Знания", Пятницкий Константин Петрович;

1869 год – украинский ученый, один из основателей судебной медицины Николай Бокариус; 1873 год - украинский политический и общественный деятель, адвокат, публицист, первый идеолог украинского национализма и организатор войск Николай Михновский;

1889 год – украинский астрофизик, жертва сталинского террора Борис Герасимович;

1914 год – украинский поэт, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Леонид Вышеславский;

1914 год – украинский литературный критик, литературовед Леонид Новиченко;

1939 год – украинская актриса Бурдученко Инна Георгиевна;

1964 год – украинский политик и государственный деятель, Александр Турчинов.

Что запрещено делать 31 марта

Если в доме есть младенец, то не давайте в этот день в долг хлебу или соли, иначе можете отдать его счастливую судьбу.

Во время купания ребенка вечером, никому не открывайте дверь.

Не рекомендуется ходить в гости. Согласно народному поверью, там можно оставить свою удачу.

Не желательно совершать какие-либо покупки, а также стричь ногти и волосы.

Что можно делать 31 марта

Если вы страдаете от грыжи или же несчастливой жизни, то сегодня можно посетить целителей и знахарей.

Памятные события 31 марта

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 31 марта:

1284 год – епископ Или основывает Питергаус – самый старый и самый маленький колледж Кембриджского университета.

1770 год – английский мореплаватель Джеймс Кук, обследовав Новую Зеландию и выяснив, что она остров, берет курс на запад – на Австралию.

1821 год - отменена Португальская инквизиция.

1889 год – официальное открытие Эйфелевой башни.

1896 год – первый замок-молния запатентовал в США его изобретатель, Виткомб Джадсон.

1900 год – первая реклама автомобилей появилась в американской общенациональной газете Saturday Evening Post. Одна филадельфийская компания поместила его под девизом "Автомобили, которые доставляют удовольствие".

1900 год - во Франции принят закон, ограничивающий рабочий день женщин и детей 11 часами.

1901 год – выпускается первый автомобиль "Мерседес". Он создан Вильгельмом Майбахом для Motoren Gesellschaft Готлиба Даймлера и представляет новый стандарт автомашин с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Этот автомобиль также положил начало династии, которая впоследствии стала называться Мерседесом (по имени дочери Р. Даймлера).

1917 год - в Киеве открыта первая украинская гимназия.

1929 - Украинская академия наук одобрила Харьковское правописание украинского языка, а 29 марта его одобрило НТШ во Львове.

1936 год – в Мюнхене открывается “Выставка дегенеративного искусства” (сюрреализм, импрессионизм, абстракционизм и т.д.).

1940 год – открыт нью-йоркский аэропорт Ла Гардиа.

1952 год - открыт Львовский филиал Академии наук Украины.

1967 - после решения Франции о выходе из военной организации НАТО штаб-квартира организации была переведена из Парижа в столицу Бельгии Брюсселя.

1991 год – на референдуме в Грузии 90% населения голосует за независимость.

1998 год - пилот "Формулы-1" Энди Валлас установил мировой рекорд скорости для серийного автомобиля - 402,6 км/ч.

1999 год - выходит в свет один из самых знаменитых научно-фантастических фильмов - "Матрица".

2017 год - на аэродроме Святошино в Киеве совершил первый полет самолет Ан-132D, который разработала АНТК "Антонов".

Народные приметы на 31 марта