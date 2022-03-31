Астрологический прогноз на 31 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нынешний день считается самым опасным во всем лунном месяце, он относится к дням Гекаты, когда на небе нет Луны и силы зла властвуют безраздельно. Многие из нас – особенно те, кто тонко чувствует энергии и вибрации окружающей среды – могут ощущать тревогу и мучиться от плохих предчувствий. Несмотря на то, что поводы у нас сейчас для такого мироощущения есть, продлится оно недолго – уже на следующий день станет гораздо легче.

Символ дня: гидра.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: змеевик, перламутр.

За какую часть тела отвечает: прямая кишка.

Болезни дня: велика вероятность плохо настроения и хандры, которые – будучи подпитанными нынешними житейскими обстоятельствами – легко могут перерасти в серьезную, вплоть до клинической, депрессию. Могут также обостриться хронические заболевания – им необходимо сразу же противопоставить прописанную врачом терапию.

Афоризм дня: "Если каждый из нас подметет у себя под ногами, мир станет идеально чистым" (Иоганн Вольфганг Гете).

Геометрическая фигура дня: квадрат – символ надежности и стабильности.

Магия и мистика дня: гадать нужно только в случае крайней необходимости – если темой для "беседы" с высшими силами будет вопрос жизни и смерти. Сны нынешней ночи могут оказаться крайне неприятными, но никакой смысловой нагрузки они нести не будут, поэтому не стоит принимать их близко к сердцу.

Табу дня: нельзя ввязываться в сомнительные предприятия – легко можно стать жертвой мошенников и аферистов.

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