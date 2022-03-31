Астрологічний прогноз на 31 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: сьогоднішній день вважається найнебезпечнішим у всьому місячному місяці, він належить до днів Гекати, коли на небі немає Місяця і сили зла панують неподільно. Багато хто з нас – особливо ті, хто тонко сприймають енергії та вібрації навколишнього середовища – можуть відчувати тривогу та страждати від поганих передчуттів. Незважаючи на те, що приводів у нас зараз для такого світосприйняття достатньо, триватиме воно недовго – вже наступного дня стане набагато легше.

Символ дня: Гідра.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: червоний та чорний.

Щасливі камені дня: змійовик, перламутр.

За яку частину тіла відповідає: пряма кишка.

Хвороби дня: велика ймовірність поганого настрою та нудьги, які, підживлені нинішніми життєвими обставинами, легко можуть перерости в серйозну, аж до клінічної, депресію. Можуть також загостритися хронічні захворювання – їм необхідно відразу протиставити призначену лікарем терапію.

Афоризм дня: "Якщо кожен із нас підмете у себе під ногами, світ стане ідеально чистим" (Йоганн Вольфганг Гете).

Геометрична фігура дня: квадрат – символ надійності та стабільності.

Магія і містика дня: гадати потрібно лише у разі крайньої необхідності – якщо темою для "бесіди" з вищими силами будуть питання життя та смерті. Сни цієї ночі можуть виявитися вкрай неприємними, але ніякого смислового навантаження вони не нестимуть, тому не варто брати їх близько до серця.

Табу дня: не можна вплутуватися у сумнівні справи – легко можна стати жертвою шахраїв та аферистів.

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