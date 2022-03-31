Повернення диктатури: президент Тунісу розпустив парламент

Уже вісім місяців глава арабської держави у Північній Африці керує країною через особисті укази.

У середу, 30 березня, президент Тунісу Каїс Саїд оголосив про розпуск Асамблеї народних представників. Ще вісім місяців тому він призупинив роботу парламенту і видав укази, якими надав собі право одноосібно очолювати державну та судову владу.

Про це повідомляє aljazeera.

Про розпуск Асамблеї народних представників президент Каїс Саїд заявив на засіданні Ради національної безпеки через кілька годин після того, як парламентарі провели пленарне засідання онлайн і проголосували за законопроект проти його “виняткових заходів”, які фактично перетворюють президента на диктатора.

Саїд засудив цей крок парламенту, діяльність якого він призупинив ще вісім місяців тому, як “спробу державного перевороту” і сказав, що відповідальні за це “зрадили націю”.

Міністр юстиції Тунісу Лейла Джеффал звернулася до генерального прокурора з проханням розпочати судове розслідування проти членів призупиненого парламенту за звинуваченнями у “змові проти державної безпеки”.

Колишній професор права Каїс Саїд був обраний у 2019 році на тлі громадських протестів. 25 липня 2021 року він відправив у відставку уряд, заморозив роботу парламенту та захопив широкі повноваження, зокрема видавати закони за допомогою указів, і взяв контроль над судовою системою.

Експерти вбачають у його діях небезпечне повернення до автократичної моделі правління, яку було повалено під час Арабської весни 2011 року, на тлі економічної кризи в країні.

Нагадаємо, вторгнення Росії в Україну може спричинити глобальний сплеск недоїдання та голоду. Наслідки конфлікту, пов’язані з продовольством, відчуваються в Єгипті, Туреччині, Бангладеш та Ірані, які купують понад 60% своєї пшениці у Росії та Україні.

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