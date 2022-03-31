На ухвалення рішення про нейтральність може піти рік — Арахамія

На ухвалення рішення про нейтральність може піти рік — Арахамія

Наразі в Конституції Україні офіційно закріплений курс на вступ до НАТО.

Для того, щоб перейти до статусу нейтральності, Україні потрібно змінювати Конституцію, де закріплений курс до НАТО. На ці зміни може піти рік.

Про це розповів голова української делегації на переговорах з РФ і лідер "Слуги народу" Давид Арахамія в ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

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Він наголосив, що для обговорення цього питання потрібно провести загальнодержавний референдум. Потім дві сесії ВР мають підтримати рішення 300 голосами нардепів.

"Я вважаю, що не менше, ніж рік процедура, враховуючи наші парламентські реалії. А за цей рік ми маємо відбудовувати вже нашу державу. Таке чутливе питання, що тут точно не треба застосовувати лазівки у нашому законодавстві. Я вважаю, що це має бути повністю визначений вибір українців, а не політиків", — сказав Арахамія.

Раніше Давид Арахамія повідомив, що переговори України та РФ відновляться 1 квітня. Також він розповів, що українська делегація все ще залишається у Туреччині.

Нагадаємо, ТСН.ua докладно проаналізував пропозицію української сторони під час переговорів у Стамбулі та першу реакцію Росії.

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