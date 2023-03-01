Вучич пообещал арестовать сербских боевиков ЧВК "Вагнер"

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его соотечественников, которые были участниками российской ЧВК "Вагнер" и воевали против Украины, привлекут к ответственности по возвращении на родину.

Об этом Вучич заявил в интервью Politico.

"Сербы, которых завербовали воевать в Украине, будут арестованы, когда они вернутся домой и будут в пределах досягаемости наших учреждений", – сказал сербский президент.

В издании напомнили, что ультраправый лидер пророссийской организации Дамьян Кнежевич — организатор массовых митингов, публично поддержавший группу "Вагнер", был впоследствии арестован и обвинен в подстрекательстве к насилию.

В 2022 году Кнежевич развернул кампанию по популяризации в Сербии российской ЧВК. В феврале этого года после антиправительственной акции Кнежевича, а также два его соратника были арестованы полицейскими. Сам Вучич обвинил протестующих в антисербской настроенности и проплаченности.

Напомним, что сербские боевики воюют в Украине на стороне российских окупантов. В частности, сообщалось, что в составе ЧВК "Вагнер" против Украины могут воевать до 200 сербов.

ТСН.ua писал, почему многие сербы имеют пророссийские настроения и симпатизируют путинскому режиму.

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