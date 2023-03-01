В Румынии звучали сирены: что произошло (видео)

Служба чрезвычайных ситуаций Венгрии подчеркнула, что сирены и громкоговорители звучали исключительно для тестовой проверки.

В Румынии 1 марта по всей территории страны звучали сирены и громкоговорители для уведомления о чрезвычайных ситуациях. Такие действия были направлены на проверку их работы.

Об этом информирует местное издание Agerpres.

Также читайте Военные уточнили информацию об обнаруженном объекте в Киеве во время тревоги

Согласно сообщению, тестирование проходило в 10-11 часов, включавшее проверку обмена информацией между органами власти, проверку громкоговорителей для объявлений и сирен.

Служба чрезвычайных ситуаций Венгрии подчеркнула, что сирены и громкоговорители звучали исключительно для тестовой проверки, и призвала граждан не беспокоиться. Там напомнили, что в случае угрозы сообщения также придут на RO-ALERT, специальное приложение или через радио и телевидение.

Напомним, в России будут проверять систему оповещения населения. Сирены будут раздаваться в Санкт-Петербурге и Белгородской области. Кроме сирен в городе включат громкоговорители и технические средства оповещения организаций. К проверке системы оповещения также подключаются телеканалы и радиостанции.

Что задумала Венгрия: из Вооруженных сил уволили опытных офицеров со связями в НАТО

Читайте также: