У Румунії лунали сирени: що сталося (відео)

Служба з надзвичайних ситуацій Румунії наголосила, що сирени та гучномовці лунали виключно для тестової перевірки.

У Румунії 1 березня по всій території країни лунали сирени та гучномовців для сповіщення про надзвичайні ситуації. Такі дії були спрямовані, щоб перевірити їхню роботу.

Про це інформує місцеве видання Agerpres.

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Відповідно до повідомлення, тестування відбувалося о 10-11 годині, яке включало перевірку обміну інформацією між органами влади, перевірку гучномовців для оголошень та сирен.

Служба з надзвичайних ситуацій Румунія наголосила, що сирени та гучномовці лунали виключно для тестової перевірки, і закликала громадян не турбуватися. Там нагадали, що у разі загрози повідомлення також прийдуть на RO-ALERT, спеціальний додаток або через радіо й телебачення.

Нагадаємо, у Росії перевірятимуть систему оповіщення населення. Сирени лунатимуть у Санкт-Петербурзі та Бєлгородській області. Крім сирен, у місті увімкнуть гучномовці та технічні засоби оповіщення організацій. До перевірки системи оповіщення також під'єднають телеканали і радіостанції.

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