Мешканців Броварів налякали сирени без повітряної тривоги: що сталось

Мешканці Броварів Київської області сьогодні стурбовано обговорювали звуки сирени в той час, коли в місті була відсутня повітряна тривога. Одні містяни припустили, що сталось щось жахливе, інші висловили думку, що, начебто, стався технічний збій.

Подробиці в коментарі для ТСН.ua повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

"Вона (система сповіщення – Ред.) спрацювала в автоматичному централізованому режимі. Її вмикали не ми, вмикання було в Києві та Київській області. Це була просто перевірка", - повідомив нам Ігор Сапожко.

Як повідомили нам джерела в ДСНС, система оповіщення відрізняється від повітряної тривоги тим, що призначена для інформування громадян про загрозу під час надзвичайної події на території певного населеного пункту.

"Крім того, може використовуватись для централізованого збору громадян при евакуації", - додають рятувальники.

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