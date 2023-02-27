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"Щось намічається": Кім закликав не ігнорувати повітряну тривогу

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
3347
Час на прочитання
1 хв
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"Щось намічається": Кім закликав не ігнорувати повітряну тривогу

Фото: ТСН.ua

Станом на зараз в Україні немає повітряної небезпеки.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав громадян сьогодні, 27 лютого, не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Він попереджає про можливу небезпеку.  

Про це Віталій Кім написав у Telegram.

"Не ігноруйте тривогу сьогодні. Щось намічається", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ОК "Південь" попередили, що Росія вивела у Чорне море підводний ракетоносій, споряджений чотирма "Калібрами". Російські військові продовжують здійснювати повітряну розвідку, аналіз активності авіації і попередніх нічних дронових атак, що може свідчити про високу імовірність ракетних ударів. Українців попросили не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

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Дата публікації
Перегляди
3347
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