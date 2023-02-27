Висока ймовірність ракетних ударів: в ОК "Південь" розповіли про російську загрозу з моря

Корабельне угруповання ворога в Чорному морі тримається на безпечній відстані від контрольованого Україною берега.

Росія вивела підводний ракетоносій, споряджений чотирма "Калібрами", до Чорного моря. Загалом на чергуванні перебувають шість російських кораблів.

Про це повідомили в ОК "Південь".

Напередодні, 26 лютого, корабельне угрупування складалось з семи одиниць. Серед них не було ракетоносіїв.

Як зазначено в повідомленні, корабельне угруповання в морі тримається на безпечній відстані від контрольованого Україною берега. Також російські військові продовжують здійснювати повітряну розвідку, аналіз активності авіації і попередніх нічних дронових атак, що може свідчити про високу імовірність ракетних ударів.

Українців попросили не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Раніше стало відомо, що від лютого 2022 року різниця потенціалів Чорноморського флоту Росії та Військово-морських сил Збройних Сил України зменшилась утричі. Зараз українські захисники успішно збивають ракети й безпілотники, які запускає РФ.

За даними керівниці пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, в Росії наразі залишилося близько 20% "Калібрів", що є критично низько. За її словами, поповнення запасів не дуже інтенсивне через санкції та проблеми із виробництвом.

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