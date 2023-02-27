Высокая вероятность ракетных ударов: в ОК "Юг" рассказали о российской угрозе с моря

Корабельная группировка врага в Черном море держится на безопасном расстоянии от контролируемого Украиной берега.

Россия вывела подводный ракетоноситель, снаряженный четырьмя "Калибрами", в Черное море. В общей сложности на дежурстве находятся шесть российских кораблей.

Об этом сообщили в ОК "Південь".

Накануне, 26 февраля, корабельная группировка состояла из семи единиц. Среди них не было ракетоносителей.

Как говорится в сообщении, корабельная группировка в море держится на безопасном расстоянии от контролируемого Украиной берега. Также российские военные продолжают осуществлять воздушную разведку, анализ активности авиации и предыдущих ночных дроновых атак, что может свидетельствовать о высокой вероятности ракетных ударов.

Украинцев попросили не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Ранее стало известно, что с февраля 2022 года разница потенциалов Черноморского флота России и Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины уменьшилась втрое. Сейчас украинские защитники успешно сбивают ракеты и беспилотники, запускаемые РФ.

По данным руководителя пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Південь" Натальи Гуменюк, в России осталось около 20% "Калибров", что является критически низко. По ее словам, пополнение запасов не слишком интенсивно из-за санкций и проблем с производством.

Черное море до сих пор опасно - в Одесской области обезвредили вражеские противокорабельные мины

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