Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Військові уточнили інформацію про виявлений об'єкт у Києві під час тривоги

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
133
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Військові уточнили інформацію про виявлений об'єкт у Києві під час тривоги

Фото: УНІАН

Під час тривоги на Київщині збили російський дрон.

Під час останньої повітряної тривоги у Києві та області 1 березня ППО збила БПЛА, а не кулю, як повідомлялося раніше.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі ЗМІ, а також заявили у КМВА.

"Уточнення даних. Причиною останньої повітряної тривоги в Києві був ворожий БПЛА, а не повітряна куля, як повідомлялося раніше. Ідентифікацію об’єкту вдалося здійснити після його ураження", - пояснили у КМВА.

Ігнат сказав, що БПЛА збили засобами ППО, але його тип ще не встановлений.

"Повітряна куля це що в нас таке? Те той самий БПЛА. Тобто, це повітряна ціль така сама. Але я не говорю, що це куля, це БПЛА невстановленого типу. От куля - це теж повітряна ціль фактично. Вона летить і має свою висоту, потоки вітру її несуть...Всі ці дані враховуються і визначаються імовірність, що це може бути, тому що ціль відстежується на радарі", - зазначив Ігнат.

Нагадаємо, в ніч проти 1 березня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе, в низці областей оголошували повітряну тривогу.

На Полтавщині працювала ППО. 

Всі дрони вдалося збити українській ППО.

Зранку 1 березня на Київщині знову лунала повітряна тривога.

Читайте також:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
133
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація