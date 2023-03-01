Військові уточнили інформацію про виявлений об'єкт у Києві під час тривоги

Під час тривоги на Київщині збили російський дрон.

Під час останньої повітряної тривоги у Києві та області 1 березня ППО збила БПЛА, а не кулю, як повідомлялося раніше.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі ЗМІ, а також заявили у КМВА.

"Уточнення даних. Причиною останньої повітряної тривоги в Києві був ворожий БПЛА, а не повітряна куля, як повідомлялося раніше. Ідентифікацію об’єкту вдалося здійснити після його ураження", - пояснили у КМВА.

Ігнат сказав, що БПЛА збили засобами ППО, але його тип ще не встановлений.

"Повітряна куля це що в нас таке? Те той самий БПЛА. Тобто, це повітряна ціль така сама. Але я не говорю, що це куля, це БПЛА невстановленого типу. От куля - це теж повітряна ціль фактично. Вона летить і має свою висоту, потоки вітру її несуть...Всі ці дані враховуються і визначаються імовірність, що це може бути, тому що ціль відстежується на радарі", - зазначив Ігнат.

Нагадаємо, в ніч проти 1 березня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе, в низці областей оголошували повітряну тривогу.

На Полтавщині працювала ППО.

Всі дрони вдалося збити українській ППО.

Зранку 1 березня на Київщині знову лунала повітряна тривога.