Вучич пообіцяв заарештувати сербських бойовиків ПВК "Вагнер"

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що його співвітчизників, які були учасниками російської ПВК "Вагнер" і воювали проти України, притягнуть до відповідальності після повернення на батьківщину.

Про це Вучич заявив в інтерв'ю Politico.

"Серби, яких завербували воювати в Україні, будуть заарештовані, коли вони повернуться додому та будуть у межах досяжності наших установ", – запевнив сербський президент.

У виданні нагадали, що ультраправий лідер проросійської організації Дам’ян Кнежевич — організатор масових мітингів, який публічно підтримав групу "Вагнер", — був згодом заарештований і звинувачений у підбурюванні до насильства.

2022 року Кнежевич розгорнув кампанію з популяризації в Сербії російської ПВК. У лютому цього року після антиурядової акції Кнежевича, а також двох його соратників було заарештовано поліцейськими. Сам Вучич звинуватив протестувальників в антисербській налаштованості та проплаченості.

Нагадаємо, що сербські бойовики воюють в Україні на боці російських окупантів. Зокрема, повідомлялося, що у складі ПВК "Вагнер" проти України можуть воювати до 200 сербів.

ТСН.ua писав, чому чимало сербів мають проросійські настрої і симпатизують путінському режимові.

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