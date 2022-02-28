Ахтырка, Кириковка! Угроза артобстрела!

Всем в укрытие!

В Ахтырке и Кириковке в 16:05 28 февраля объявили тревогу.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

Есть угроза артобстрела. Всем немедленно спрятаться в укрытие! Не выходить до сигнала "отбой".