Охтирка, Кириківка! Загроза артобстрілу!

Усім в укриття!

В Охтирці та Кириківці о 16:05 28 лютого оголосили тривогу.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

Є загроза артобстрілу. Усім негайно сховатися в укриття! Не виходити до сигналу "відбій".