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Україна готує заявку на членство в ЄС - Шмигаль

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Україна готує заявку на членство в ЄС - Шмигаль

УНІАН

Президент Володимир Зеленський просить негайно приєднати Україну до ЄС за новою процедурою.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна готує заявку на вступ до Європейського Союзу.

Про це він написав у Twitter.

"Історична пропозиція прем’єр-міністра Словаччини Едуарда Хегера про членство України в Європейському Союзі. Вже готуємо заявку. Народ України давно зробив свій вибір. Щира вдячність за дієву підтримку!", - зазначив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, 27 лютого Євросоюз оголосив про посилення санкцій щодо Російської Федерації через вторгнення до України. Так, ЄС закриває небо для росіян, забороняє Russia Today і Sputnik та блокує резерви Центрального банку РФ.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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