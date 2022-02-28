Україна готує заявку на членство в ЄС - Шмигаль

Україна готує заявку на членство в ЄС - Шмигаль

Президент Володимир Зеленський просить негайно приєднати Україну до ЄС за новою процедурою.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна готує заявку на вступ до Європейського Союзу.

Про це він написав у Twitter.

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"Історична пропозиція прем’єр-міністра Словаччини Едуарда Хегера про членство України в Європейському Союзі. Вже готуємо заявку. Народ України давно зробив свій вибір. Щира вдячність за дієву підтримку!", - зазначив прем’єр-міністр.

Історична пропозиція ПМ @eduardheger про членство України в #ЄС. Вже готуємо заявку. Народ України давно зробив свій вибір. Щира вдячність за дієву підтримку! — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) February 28, 2022

Нагадаємо, 27 лютого Євросоюз оголосив про посилення санкцій щодо Російської Федерації через вторгнення до України. Так, ЄС закриває небо для росіян, забороняє Russia Today і Sputnik та блокує резерви Центрального банку РФ.