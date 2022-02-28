Під Миколаєвом розстріляли "свою" машину з медикаментами через фейки

Під Миколаєвом розстріляли "свою" машину з медикаментами через фейки

Голова Миколаївської ОДА закликав перевіряти інформацію.

Під Миколаєвом під обстріл потрапив мікроавтобус із медикаментами. Причиною стало панічне поширення фейків. Місто підготувалося до захисту — зайняло кругову оборону, людей просять не плодити дезінформацію, вона може коштувати життя.

"Вчора через фейк загинули троє поліцейських у Запоріжжі. Сьогодні у нас стріляли в людину, яка везла на бусі ліки", — повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Постраждалий вижив.

“Містянам повідомляють, що по місту працюватимуть 30 машин поліції. Це все наші машини. З'явився фейк, що машини поліції викрали, і вони їздять містом – це не так. Також з'явився фейк – на пошти городян надходять листи нібито від СБУ. Це неправда – людей просять не переходити за посиланнями та не залишати особисті дані”, - додав він

Раніше стало відомо, що російські війська нанесли ракетні удари по Миколаївському міжнародному аеропорту.