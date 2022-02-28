Люксембург передасть Україні протитанкову зброю та інше обладнання

Люксембург передасть Україні протитанкову зброю та інше обладнання

Усе задля підтримки української армії в боротьбі з російським загарбником, заявив міністр оборони країни.

Люксембург передасть Україні протитанкову зброю, транспортні засоби та інші припаси.

Про це повідомляє Luxembourg Times.

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"Зіткнувшись із невідкладністю та погіршенням ситуації, уряд без вагань проявив солідарність і надав ці засоби для підтримки української армії в боротьбі з російським загарбником", – заявив міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш.

Армія Люксембургу передасть українській армії 100 одиниць легкої протитанкової зброї разом із повнопривідною технікою та 15 військовими наметами.