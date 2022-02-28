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Люксембург передасть Україні протитанкову зброю та інше обладнання

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Люксембург передасть Україні протитанкову зброю та інше обладнання

Associated Press

Усе задля підтримки української армії в боротьбі з російським загарбником, заявив міністр оборони країни.

Люксембург передасть Україні протитанкову зброю, транспортні засоби та інші припаси.

Про це повідомляє Luxembourg Times

"Зіткнувшись із невідкладністю та погіршенням ситуації, уряд без вагань проявив солідарність і надав ці засоби для підтримки української армії в боротьбі з російським загарбником", – заявив міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш.

Армія Люксембургу передасть українській армії 100 одиниць легкої протитанкової зброї разом із повнопривідною технікою та 15 військовими наметами.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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