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Украина готовит заявку на членство в ЕС – Шмигаль

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Украина готовит заявку на членство в ЕС – Шмигаль

УНІАН

Президент Владимир Зеленский просит незамедлительно присоединить Украину к ЕС по новой процедуре.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что Украина готовит заявку на вступление в Европейский Союз.

Об этом он написал в Twitter.

"Историческое предложение премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера о членстве Украины в Европейском Союзе. Уже готовим заявку. Народ Украины давно сделал свой выбор. Искренне признательна за действенную поддержку!", — отметил премьер-министр.

Напомним, 27 февраля Евросоюз объявил об ужесточении санкций в отношении Российской Федерации из-за вторжения в Украину. Да, ЕС закрывает небо для россиян, запрещает Russia Today и Sputnik и блокирует резервы Центрального банка РФ.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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