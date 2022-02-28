Украина готовит заявку на членство в ЕС – Шмигаль

Украина готовит заявку на членство в ЕС – Шмигаль

Президент Владимир Зеленский просит незамедлительно присоединить Украину к ЕС по новой процедуре.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что Украина готовит заявку на вступление в Европейский Союз.

Об этом он написал в Twitter.

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"Историческое предложение премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера о членстве Украины в Европейском Союзе. Уже готовим заявку. Народ Украины давно сделал свой выбор. Искренне признательна за действенную поддержку!", — отметил премьер-министр.

Историческое предложение ПМ @eduardheger о членстве Украины в #ЕС. Уже готовим заявку. Народ Украины давно сделал свой выбор. Искренняя благодарность за действенную поддержку! — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) February 28, 2022

Напомним, 27 февраля Евросоюз объявил об ужесточении санкций в отношении Российской Федерации из-за вторжения в Украину. Да, ЕС закрывает небо для россиян, запрещает Russia Today и Sputnik и блокирует резервы Центрального банка РФ.