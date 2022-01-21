Более 8 млн украинцев воспользовались е-подписью

Это очень экономит бумагу.

Более восьми миллиардов украинцев воспользовались электронной подписью и печатью.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что в среднем каждый пользователь подписывает онлайн более 800 документов в год. В ведомстве подчеркнули, что граждане гораздо чаще стали пользоваться электронной подписью.

Следует заметить, что это очень экономит бумагу. Если сейчас поставить воображаемые пачки неиспользованной бумаги, то получится башня высотой не менее 870 километров. Это как к украинскому спутнику "Сич-2-30". Сейчас количество е-подписей на защищенных носителях выросло с 11% до 33%.

Как сообщалось, в государственном приложении "Действие" запустили бета-тестирование Photo ID и опрос населения. Глава минцифры отметил, что отныне не нужно будет столь детально сканировать лицо для создания электронной подписи "Действие.Подпись". Кроме того, в "Действии" тестируют функцию опроса населения. В частности, украинцев будут спрашивать о работе сервисов "Действия".

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