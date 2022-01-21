Понад 8 млн українців скористалися е-підписом

Це дуже економить папір.

Понад вісім мільярдів українців скористалися електроним підписом і печаткою.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

В Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що у середньому кожен користувач підписує онлайн понад 800 документів за рік. У відомстві наголосили, що громадяни набагато частіше стали користуватися електроним підписом.

Слід зауважити, що це дуже економить папір. Якщо зараз поставити уявні пачки невикористаного паперу, то вийде башта заввишки щонайменше 870 кілометрів. Це як до українського супутника "Січ-2-30". Зараз кількість е-підписів на захищених носіях зросла від 11% до 33%.

Як повідомлялося, в державному застосунку "Дія" запустили бета-тестування Photo ID та опитування населення. Очільник мінцифри зазначив, що відтепер не потрібно буде настільки детально сканувати обличчя для створення електронного підпису "Дія.Підпис". Крім того, в "Дії" тестують функцію опитування населення. Зокрема, українців питатимуть про роботу сірвісів "Дії".

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