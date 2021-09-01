Брак в смартфоне: жениться в Украине станет проще

Брак в смартфоне: жениться в Украине станет проще

Подать документы на регистрацию брака можно будет через портал "Дія".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал возможность регистрации актов гражданского состояния онлайн.

Об этом украинский премьер сообщил на заседании правительства в среду, 1 сентября.

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По его словам, украинцы смогут подать документы для регистрации брака или оплатить административный сбор за предоставление этой услуги через портал государственных услуг "Дія".

"Все эти изменения направлены на то, чтобы взаимодействие людей с государством проходило максимально удобно и комфортно", — сказал он.

Премьер не уточнил, когда именно эта услуга появится на портале.

Напомним, ранее украинцы получили возможность регистрировать кафе, магазины, салоны красоты на портале "Действие" благодаря услуге "е-Предприниматель".

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