Буданов знал, что Кремль будет атакован

Российская пропаганда будет утверждать, что они "предотвратили величайшую катастрофу человечества", говоря об атаке на Кремль, считает Буданов.

Российская пропаганда работает отлично. Атаку на Кремль они покажут как "победу".

Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов в "YahooNews".

"Хочу подчеркнуть, что мне неприятно признавать следующее, но это правда. К сожалению, Российская Федерация умеет работать с информационным пространством. Поэтому любое событие — представьте ракету, которая упадет на Кремль — они покажут это как победу России. Они будут утверждать, что они предотвратили величайшую катастрофу человечества. Звучит как шутка, но действительно российское общество воспринимает такие глупости", — сказал он.

Следует отметить, что интервью записывали 24 апреля, более чем за неделю до того, как беспилотники нанесли удар по Кремлю.

Атака БПЛА на Кремль

Напомним, в ночь на 3 мая в районе Кремля раздались взрывы. В пресс-службе российского диктатора Путина заявили об атаке беспилотников на Кремль. Главная цель – покушение на Путина. Конечно, в этом обвинили Украину. Следственный комитет России сообщил, что возбудил уголовное дело по факту теракта в связи с попыткой удара по Кремлю.

Аналитики ISW считают, что российские чиновники, вероятно, используют удар беспилотника по Кремлю 3 мая, чтобы увеличить количество отмен парадов ко Дню Победы 9 мая.

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