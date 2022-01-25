Дети остались без одежды: под Харьковом в школе горела раздевалка

Дети остались без одежды: под Харьковом в школе горела раздевалка

Из учебного учреждения были эвакуированы 200 детей.

В Харьковской области в Казачелапанском лицее произошел пожар. Загорелась раздевалка.

Об этом сообщает "Суспільне".

Из Казачелопанского лицея в Харьковском районе эвакуировали 200 учеников и педагогов из-за возгорания одежды в раздевалке учебного учреждения.

На место вызвали спасателей. Пожар оперативно потушили.

"Причины еще выясняются, потому что раздевалка была закрыта. Горели детские вещи. Площадь возгорания примерно 1 кв.м., но по количеству курток мы не разбирались, до 20, может быть, частично повреждены огнем", — сказал спикер областной Госслужбы из чрезвычайных ситуаций Евгений Василенко.

По информации ГСЧС, дым в классы не попал. Оставшихся без вещей детей родители забрали домой.

Напомним, что в Стрые Львовской области в квартире нашли мертвыми 23-летнюю девушку и 28-летнего парня.

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