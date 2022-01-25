Продолжительный снегопад в Одессе спровоцировал многочисленные аварии и пробки

Продолжительный снегопад в Одессе спровоцировал многочисленные аварии и пробки

Водителям советуют лучше пересидеть непогоду дома, равно как и прохожим

Одессу засыпает снегом, он падает непрерывно уже более суток, снегоуборочную технику коммунальщики вывели на дороги еще ночью, однако даже это не помогло избежать аварий. А спасателям несколько раз пришлось выезжать на помощь забуксовавшим на скользкой дороге водителям.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Чтобы так долго мело, в Одессе бывает нечасто. Действительно, снег начал падать накануне вечером и до сих пор не прекратился. Впрочем, синоптики обещают небольшой перерыв. Одесситам нужно подождать еще час – после обеда по прогнозам снег перестанет сыпать, но вечером усилятся морозы до минус 11 градусов.

А уже завтра утром Одессу снова заснежит. У коммунальщиков есть время, чтобы убрать полностью снег с дорог, тротуаров и между домами.

Обильный снегопад внес коррективы в жизнь города: утром горожанам пришлось постоять в очередях, чтобы сесть на общественный транспорт. Более того — было и такое, что пришлось даже толкать маршрутки на скользкой дороге. Сейчас в городе многочисленные пробки, особенно из спального района "поселок Котовского".

Новости Одессы: город непрерывно уже более суток засыпает снегом

Полиция фиксирует увеличение аварий, потому что дороги скользкие. На въезде в город со стороны трассы Киев-Одесса водитель "Дэу" не справился с управлением и протаранил отбойник. Очевидцы зафиксировали и аварию со снегоуборочной техникой.

Поэтому водителям советуют лучше пересидеть непогоду дома, равно как и прохожим без немедленной необходимости не выходить на улицу.

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