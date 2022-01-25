"Зима длится в полной мере": синоптик предупредила об изменении погоды в Украине

"Зима длится в полной мере": синоптик предупредила об изменении погоды в Украине

В Украине 26-27 января немного потеплеет.

Погода в Украине до конца недели будет морозной с периодическим снегопадом. Мощных ветров не ожидается.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, пишет "Обозреватель".

"На этой неделе мы ожидаем зимнюю погоду без каких-либо кардинальных изменений. Это классическая зима в полном смысле этого слова, более спокойная. Но будут и морозы", — сказала она.

По ее словам, 26-27 января в Украине может быть небольшое повышение температуры — ночью -1...-8, днем -4...+1°С. Сильных ветров не ожидается, до 12 м/с, но это, как подчеркнула синоптик, в пределах нормы.

"Во вторник в первой половине дня могут быть прояснения, будет выглядывать солнце, но в общем будет больше облачных дней. Время от времени будут чередоваться фронтальные системы, поэтому будет преобладать облачность", — сказала Птуха.

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Ожидается, что вечером 25 января с запада на нашу территорию начнет продвигаться очередной атмосферный фронт, который принесет снег. Осадки будут не постоянно, но они будут прибавлять снежный покров.

"В выходные погода может немного измениться, возможно определенное потепление, но пока о каких-то кардинальных изменениях в сторону весны говорить рано. Мы только недавно пересекли середину зимы, поэтому зима продолжается в полной мере", — добавила синоптик.

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