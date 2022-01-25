Тривалий снігопад в Одесі спровокував численні аварії й затори

Водіям радять краще пересидіти негоду вдома, так само, як і перехожим.

Одесу засипає снігом, він падає безперервно вже понад добу, снігоприбиральну техніку комунальники вивели на дороги ще вночі, проте навіть це не допомогло уникнути аварій. А рятувальникам кілька разів довелося виїздити на допомогу водіям, які забуксували на слизькій дорозі.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Щоб так довго мело, в Одесі буває нечасто. Дійсно, сніг почав падати напередодні увечері і досі не припинився. Утім, синоптики таки обіцяють невеличку перерву. Одеситам потрібно зачекати ще годину - після обіду, за прогнозами, сніг перестане сипати, але увечері посиляться морози до мінус 11 градусів.

А вже завтра зранку в Одесі знову засніжить. Тож у комунальників є час, аби прибрати повністю сніг з доріг, тротуарів та між будинками.

Рясний снігопад таки вніс корективи у життя міста: зранку містянам довелося постояти в чергах, аби сісти на громадський транспорт. Ба більше - було й таке, що довелося навіть штовхати маршрутки на слизькій дорозі. Нині в місті численні затори, особливо зі спального району “селище Котовського”.

Новини Одеси: місто безперервно вже понад добу засипає снігом

Поліція фіксує збільшення аварій, бо дороги слизькі. На в'їзді до міста з боку траси Київ-Одеса водій "Деу" не впорався з кермуванням і протаранив відбійник. Очевидці зафіксували й аварію зі снігоприбиральною технікою.

Тож водіям радять краще пересидіти негоду вдома, так само, як і перехожим без негайної потреби не виходити на вулицю.

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