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У Чернівецькій області вдарило 33°C морозу: фото

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У Чернівецькій області вдарило 33°C морозу: фото

фото / Валерій Полянчук, Facebook

Таку температуру зафіксували мешканці гірського району.

Сьогодні вранці, 25 січня, у гірському селі Верхній Яловець, що в Чернівецькій області, вдарило 33 градуси морозу.

Таку низьку температуру зафіксував голова Селятинської громади Валерій Полянчук. Чоловік виклав фото стовпчика термометра, який вказував на позначці -33 градуси. 

"Давно так не було, але зато файно", - написав Валерій Полянчук на своїй сторінці у Facebook.

За даними Чернівецького гідромедцентру, сьогодні 25 січня, в регіоні очікується -15 градусів морозу, в другій половині дня невеликий сніг, який припинеться до вечора.

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