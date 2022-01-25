У Чернівецькій області вдарило 33°C морозу: фото

Таку температуру зафіксували мешканці гірського району.
Сьогодні вранці, 25 січня, у гірському селі Верхній Яловець, що в Чернівецькій області, вдарило 33 градуси морозу.
Таку низьку температуру зафіксував голова Селятинської громади Валерій Полянчук. Чоловік виклав фото стовпчика термометра, який вказував на позначці -33 градуси.
"Давно так не було, але зато файно", - написав Валерій Полянчук на своїй сторінці у Facebook.
За даними Чернівецького гідромедцентру, сьогодні 25 січня, в регіоні очікується -15 градусів морозу, в другій половині дня невеликий сніг, який припинеться до вечора.
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