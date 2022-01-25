В Черновицкой области ударило 33°C мороза: фото

Такую температуру зафиксировали жители горного района.
Сегодня утром, 25 января, в горном селе Верхний Яловец, что в Черновицкой области, ударило 33 градуса мороза.
Такую низкую температуру зафиксировал глава Селятинской громады Валерий Полянчук. Мужчина выложил фото столбика термометра, который указывал на отметку -33 градуса.
"Давно такого не было, но зато хорошо", — написал Валерий Полянчук на своей странице в Facebook.
По данным Черновицкого гидрометцентра, сегодня, 25 января, в регионе ожидается -15 градусов мороза, во второй половине дня небольшой снег, который прекратится к вечеру.
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